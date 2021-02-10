В Минтруде объяснили, как оформить больничный после вакцинации от COVID-19 Фото: REUTERS

В Минтруде объяснили, как оформить больничный после прививки от коронавируса. Иногда после вакцинации фиксируют побочные действия вакцины. Человек может плохо себя чувствовать, возникает головная боль и невысокая температура.

Это время можно провести дома, но если по какой-то причине работодатель не дате отгул, то можно оформить больничный лист.

Для этого нужно обратиться к медикам и объяснить свое состояние, советуют в Минтруде.

- Если корпоративной политикой не определено, что прошедший вакцинацию сотрудник может получить отгул, то при появлении побочных эффектов можно оформить лист временной нетрудоспособности, - объяснили NEWS.ru в ведомстве.

То есть, при условии плохого самочувствия, можно обратиться в районную поликлинику.

- Достаточно заключения терапевта, где будет сказано о проблемах со здоровьем. Это станет достаточным аргументом для оформления больничного и не может повлечь наказания со стороны работодателя, - заключил медицинский юрист Алексей Панов.

Ранее вирусолог объяснил, стоит ли бояться коронавируса после прививки. По словам врача, многие люди после вакцинации расслабляются и забывают про любые защитные меры, полагая, что опасность миновала. Но этоне так, сообщает ФАН.