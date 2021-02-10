Популярность телемедицины в России во время пандемии выросла в десятки раз – «Ингосстрах»

«Ингосстрах». Как говорится в сообщении, чаще всего дистанционными консультациями врачей пользовались жители Москвы (30% от общего количества обращений), Санкт-Петербурга (9%), Алтайского края (5 %), Смоленской области (4 %).

Что касается врачебных специальностей, то чаще всего пациенты связывались с терапевтами (38% обращений), на втором месте с большим отрывом педиатры (13%), далее следуют гинекологи (7%), гастроэнтерологи, неврологи, эндокринологи (по 6%).

«Потенциал развития российского рынка телемедицинских технологий очень велик, даже несмотря на существующие законодательные ограничения. Особенно очевидно это стало в период пандемии коронавируса, когда спрос на дистанционные медицинские консультации существенно вырос. На наш взгляд, в ближайшее время они составят серьезную конкуренцию очным повторным приемам. Кроме того, это отличный способ позаботиться о безопасности пациентов в неблагоприятной эпидемиологической ситуации, а также сэкономить их время и деньги, не теряя при этом в эффективности», – заявил заместитель генерального директора по ДМС СПАО «Ингосстрах» Дмитрий Попов.

Сам «Ингосстрах» запустил телемедицинское направление в 2018 году. Услугой дистанционной консультации с врачом компании предлагает воспользоваться в рамках корпоративных договоров Дополнительного медицинского страхования. Однако у клиенто есть возможность купить полис только на услуги телемедицины. Продукт называется «Телемед Бизнес». Во время пандемии компания снизила стоимость этой услуги до 1800 рублей, расширив, при этом, перечень специалистов, к которым могут обраться пациенты. Теперь в этом списке кардиолог, эндокринолог, дерматолог, оториноларинголог, аллерголог-иммунолог и другие категории специалистов.