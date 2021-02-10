Рособрнадзор даст школьникам дополнительную неделю для сдачи ЕГЭ в 2021 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Рособрнадзор даст российским школьникам дополнительную неделю в июле текущего года для сдачи Единого государственного экзамена для тех, кто не сможет сдать из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил в ходе беседы с журналистами глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

- В этом году мы ввели такую новеллу по аналогии с прошлым 2020 годом. Пока что мы не знаем, какая эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией будет в июле. Подстраховываясь, мы ввели дополнительную неделю в июле месяце для тех учащихся, кто по различным причинам на фоне эпидемии не сможет принять участие в экзаменах в основную волну в июне и резервные дни, - сообщил руководитель ведомства.

Ранее сайт kp.ru писал, что Рособрнадзор пока что не планирует отменять итоговое сочинение по русскому языку для выпускников российских школ в текущем году.