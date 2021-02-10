Молодые оленеводы Якутии получили выплаты на жилье

Право на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий предоставлено оленеводам младше 35 лет, которые работают на территории 13 арктических улусов Якутии и не менее четырех лет занимаются домашним северным оленеводством. Право на выплату предоставляется оленеводам только один раз, а ее получатель должен отработать в отрасли еще не менее пяти лет.

В арктических районах на участие в программе «Молодой оленевод» прошли отбор 11 молодых оленеводов из Анабарского, Булунского, Верхнеколымского, Жиганского, Момского, Нижнеколымского, Усть-Янского и Эвено-Бытантайского улусов.

Так, Алия Болтунова из села Тумат Усть-Янского улуса планирует покупку частного дома, а пока положила деньги в банк.

«Хочу выразить огромную благодарность главе, правительству республики, Министерству Арктики и Министерству сельского хозяйства за поддержку и предоставленную помощь! – сообщила Алия Болтунова. - Благодаря такой возможности, мы, молодая семья, наконец-то сможем построить дом нашей мечты».

Иннокентий Скрыбыкин из села Кюсюр Булунского улуса рассказал, что направил полученные деньги на строительство жилья:

«Такая поддержка даёт стимул работать и развиваться дальше. Оленеводов нужно поддерживать, потому что работа очень тяжелая, а зарплата маленькая».

Василий Колесов из Эвено-Бытантайского улуса планирует построить дом в поселке Батагай-Алыта. Борис Слепцов из села Кыстатыам Жиганского улуса в данное время строит частный дом. Молодые оленеводы благодарны за такую возможность.

«Оленеводство - это не только отрасль хозяйства, но и наш образ жизни. Благодаря государственной поддержке, в будущем северное оленеводство будет и дальше развиваться и станет престижной профессией, как в других арктических странах. Спасибо что помните и цените наш труд!» - резюмировал Семен Туприн из села Юрюхнг-Хая Анабарского улуса, который также улучшит свои жилищные условия.

Руководство республики считает, что программа «Молодой оленевод» позволит решить проблему нехватки кадров в отрасли, увеличить поголовье оленей и мотивировать молодежь идти в оленеводы. Добавим, что по поручению Главы Якутии началась разработка положения о социальных выплатах молодым оленеводам в районах, которые не входят в Арктическую зону РФ