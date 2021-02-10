Роспотребнадзор создал новый высокоточный тест на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученые Роспотребнадзора создали инновационный высокоточный экспресс-тесты для диагностики коронавирусной инфекции. Разработка значительно сокращает время тестирования. Об этом в среду, 10 февраля, говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.

- ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора создал новый экспресс-тесты для быстрого выявления нуклеиновых кислот коронавируса и диагностики заболевания. Набор реагентов для данного теста позволяет снизить время амплификации в пять и более раз, а тестирования – в три или четыре раза, - говорится в сообщении ведомства.

Так, общее время тестирования вместо четырех-пяти часов составит примерно час-полтора. Тест Роспотребнадзора основан на технологии петлевой изотермической амплификации. Скорость, простота и низкая стоимость данной технологии позволяют использовать ее для мониторинга распространения коронавирусной инфекции.

Разработанный тест, который получил название «АмплиСенс SARS-CoV-2-IT», зарегистрировали 3 февраля.