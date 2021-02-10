Россия призвала ОБСЕ оценить действия Прибалтики против русскоязычных СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

РФ призвала представителя ОБСЕ по средствам массовой информации Терезу Рибейру оценить действия Риги, Таллина и Вильнюса против российских СМИ. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в среду, 10 февраля.

- Мы донесли до нее нашу озабоченность по всему спектру медиапроблематики, в том числе в связи с дискриминацией в отношении российских и русскоязычных СМИ в странах Прибалтики. Там пресса продолжает подвергаться всем формам давления со стороны властей, - отметил он.

Александр Лукашевич подчеркнул, что Россия рассматриваем действия Риги, Таллина и Вильнюса как грубейшее нарушение международных обязательств по свободе средств массовой информации.

Постпред отметил в интервью РИА Новости, что после данного обращения Рибейру провела встречи с постпредами Латвии и Эстонии при ОБСЕ, в ходе которых подняла вопрос закрытия некоторых российских СМИ и преследования в Латвии журналистов.

Как ранее писал сайт Kp.ru, Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил ретрансляцию еще 16 российских телеканалов с 10 февраля на территории республики.