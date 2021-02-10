Организаторы и участники «Свидетелей Иеговы»* задержаны в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В российской столице задержали организаторов и участников запрещенной на территории России экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Об этом в среду, 10 октября, сообщила представитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

Отмечается, что правоохранительные органы уже возбудили дело о незаконной работе с 2017 года «Управленческого центра Свидетелей Иеговы»*, сборы которого проходили как в онлайн-формате, так и очно.

- Задержаны несколько организаторов и участников движения, которые будут доставлены в подразделение следственного комитета для проведения необходимых следственных действий. В настоящее время правоохранители МВД России, УФСБ Москвы и Московской области, а также следователи при поддержке Росгвардии проводят обыски по 16 адресам проживания данных лиц, - рассказала представитель правоохранительного органа в интервью агентству ТАСС.

Напомним, решением российского Верховного суда от 2017 году религиозная организация «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» и все входящие в ее структуру местные религиозные организации признаны экстремистскими.

Как ранее писал сайт kp.ru, художник-сектант из Крыма изнасиловал девятилетнюю девочку. Во время обыска у мужчины нашли несколько флешек, жестких дисков и книги организации «Свидетели Иеговы»*.

* запрещенная в России экстремистская организация