В России выявили менее 15 тысяч случаев коронавируса впервые с октября 2020 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в России впервые с 17 октября выявили менее 15 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией: за день в стране заболели 14 494 человека. Об этом в среду, 10 октября, сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Наибольшее количество новых инфицированных зарегистрировали в Москве (1 441), Санкт-Петербурге (1 169) и в Московской области (650). У 10,1 процента новых зараженных нет никаких симптомов заболевания.

За последние сутки на территории страны также зафиксировали 536 летальных исходов из-за коронавирусной инфекции, полностью выздоровели еще 22 575 человек.

За все время эпидемии в России врачи выявили 4 012 710 случаев коронавируса, умерли 78 134 россиянина, выздоровел после заражения 3 516 461.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, эксперты Роспотребнадзора создали инновационный высокоточный тест для определения коронавируса, который сокращает время диагностики заболевания в три-четыре раза по сравнению с обычным ПЦР.