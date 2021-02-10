Трансфер Промеса в Спартак все ближе: футболиста исключили из заявки на матч Аякс - ПСВ

Квинси Промес играл 4 года за "Спартак". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Атакующий полузащитник голландской сборной футболист Квинси Промес был выведен из заявки амстердамского "Аякса" на матч Кубка страны против ПСВ. Эта важная для "аяксидов" игра пройдет сегодня вечером, 10 февраля, сообщает Telegraaf. Как отмечается, Промес не попал в заявку на игру против ПСВ по решению главного тренера "Аякса" Эрика тен Хага.

Все это происходит на фоне разговоров о трансфере Промеса в "Спартак". Как сообщали СМИ, "Аякс" и "Спартак" близки к тому, чтобы завершить сделку. Ожидается, что Квинси перейдет в "Спартак" на правах аренды с последующей возможностью выкупа прав на игрока.

Напомним, что Промес перешел в "Спартак" летом 2014 года из "Твенте" и выступал за столичный клуб до 2018 года. Он стал в составе команды чемпионом России и победителем Суперкубка страны, после чего игрока продали в испанскую "Севилью". За москвичей Промес провел 135 матчей, забил 66 голов и сделал 33 голевые передачи.