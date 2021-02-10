Лавров сообщил о попытках Запада сделать из России площадку для продвижения своих интересов Фото: REUTERS

Запад пытается превратить Россию в удобную площадку для продвижения своих интересов в сфере безопасности, экономики и политики. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в память о погибших дипломатах.

- Попытки нашего государства быть самостоятельным и отстаивать свои интересы наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление со стороны Запада. Они пытаются заставить нас согласиться с теми весьма сомнительными интерпретациями общечеловеческих ценностей, которые исповедуют сами, - заявил министр.

Сергей Лавров отметил, что с каждым разом данные попытки становятся все более и более ожесточенными.

Глава российского внешнеполитического ведомства выразил уверенность в том, что торжества по случаю Дня дипломата сегодня позволят российской стороне дополнительно мобилизовать все свои знания и способности, чтобы продолжить отстаивать собственные интересы и справедливость.