Более 795 тысяч школьников зарегистрировались на ЕГЭ и выпускные экзамены в 2021 году Фото: Артем КИЛЬКИН

В текущем году более 795 тысяч российских школьников зарегистрировались для сдачи Единого государственного экзамена или выпускных экзаменов. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил в ходе беседы с журналистами руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

- База уже полностью сформирована, все заявления выпускников приняли. В настоящее время у нас более 795 тысяч заявлений, включая выпускников текущего года и выпускников прошлых лет, - сообщил глава ведомства.

Он отметил, что Рособрнадзор намерен попросить высшие учебные учреждения синхронизировать даты проведения дополнительных вступительных испытаний с графиком ЕГЭ. Более никаких изменений в ЕГЭ в 2021 году не предполагается.

Планируется, что основной период экзаменов пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Те ученики, кто не планирует поступать в институты, смогут сдавать государственные выпускные экзамены вместо ЕГЭ.

Как ранее писал сайт kp.ru, Рособрнадзор предоставит ученикам дополнительную неделю в июле 2021 года для сдачи ЕГЭ, чтобы прийти на экзамены смогли те, кто не сумел сдать их в основной период из-за коронавируса.