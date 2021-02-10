Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Мишустин назвал защиту русского языка одним из приоритетов МИД России

Премьер-министр отметил важность использования инструментов экономической дипломатии
Ксения АНУФРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Мишустин назвал защиту русского языка одним из приоритетов МИД России

Мишустин назвал защиту русского языка одним из приоритетов МИД России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Углубление евразийской интеграции, упрочение позиций России в экономике мира, а также защита русского языка и прав россиян являются одними из приоритетов российского министерства иностранных дел. Об этом заявил глава правительства страны Михаил Мишустин, поздравляя дипломатов с профессиональным праздником в среду, 10 февраля. Слова премьер-министра опубликовали на официальном сайте кабмина.

Премьер отметил, что особое значение имеет эффективное использование инструментов экономической дипломатии: он сообщил о необходимости упрочить позиции России в мировой экономике и содействовать привлечению иностранных инвестиций.

- В фокусе внимания должны и впредь оставаться обеспечение прав и интересов российских граждан в других странах, защита русского языка, популяризация достижений нашей культуры и науки, - отметил Михаил Мишустин.

Глава правительства России добавил, что МИД РФ обеспечивает продвижение национальных интересов страны на международной арене и вносит значительный вклад в формирование благоприятных условий для развития государства.

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел страны с профессиональным праздником – Днём дипломатического работника. Глава государства выразил уверенность в том, что российские дипломаты продолжат трудиться с максимальной отдачей.