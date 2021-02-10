Мишустин назвал защиту русского языка одним из приоритетов МИД России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Углубление евразийской интеграции, упрочение позиций России в экономике мира, а также защита русского языка и прав россиян являются одними из приоритетов российского министерства иностранных дел. Об этом заявил глава правительства страны Михаил Мишустин, поздравляя дипломатов с профессиональным праздником в среду, 10 февраля. Слова премьер-министра опубликовали на официальном сайте кабмина.

Премьер отметил, что особое значение имеет эффективное использование инструментов экономической дипломатии: он сообщил о необходимости упрочить позиции России в мировой экономике и содействовать привлечению иностранных инвестиций.

- В фокусе внимания должны и впредь оставаться обеспечение прав и интересов российских граждан в других странах, защита русского языка, популяризация достижений нашей культуры и науки, - отметил Михаил Мишустин.

Глава правительства России добавил, что МИД РФ обеспечивает продвижение национальных интересов страны на международной арене и вносит значительный вклад в формирование благоприятных условий для развития государства.

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел страны с профессиональным праздником – Днём дипломатического работника. Глава государства выразил уверенность в том, что российские дипломаты продолжат трудиться с максимальной отдачей.