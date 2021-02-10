Федеральную программу «Образователей туризм» могут запустить в России

В России предложили развивать образовательный туризм Фото: REUTERS

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил разработать в России федеральную программу «Образовательный туризм» для привлечения иностранных учащихся. Соответствующую инициативу он направил на имя руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой.

Кудж отметил, что на сегодняшний день самым динамично развивающимся признан молодежный туризм, а один из его видов — образовательный — даже входит в классификацию, принятую ЮНВТО (Всемирная туристская организация). Студенты часто отправляются в другие страны для изучения языка и культуры, в рамках волонтерских программ и в поисках новых знакомых. При этом Россия занимает шестое место в мире по численности обучающихся иностранных граждан.

Ректор РТУ МИРЭА добавил, что на сегодняшний день понятие «образовательный туризм» в российском законодательстве отсутствует. В связи с этим он предложил разработать государственную программу «Образовательный туризм» и включить ее в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

«В рамках реализации данной программы предлагаем предоставлять иностранным гражданам льготы на получение визы, если целью посещения нашей страны будет ознакомление с учебным заведением, условиями учебы, проживания, поступления. Предлагаем также разработать определение «образовательного туризма» как системной категории и включить его в законодательство России, а также в классификатор как отдельный вид туризма», — цитирует Куджа RT.

Напомним, ранее в Ростуризме озвучили прогноз, когда въездной туризм в России сможет достичь докоронавирусного уровня. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, это произойдет не раньше 2023 года, передает Москва 24.