Politico: Байден может получить доступ к записям разговоров Трампа с Путиным Фото: REUTERS

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп скрывал некоторые детали содержания телефонных разговоров с российским президентом Владимиром Путиным, однако нынешний глава государства Джозеф Байден может получить к ним доступ. Об этом в среду, 10 февраля, пишет издание Politico.

По данным источников газеты, детали около десятка разговоров Трампа и Путина до сих пор остаются тайной, и нынешняя администрация Белого дома считает необходимостью ее раскрыть. В первую очередь, Байден хочет узнать раскрывал ли когда-либо республиканец секретную информацию или заключал ли сделки с Россией.

Разрешение самого Трампа или бывшей администрации Белого дома Байдену для этого не нужно.

Отмечается, что Трамп, когда был президентом США, «держал в строгом секрете» детали своих частных разговоров с иностранными лидерами и предпринимал все возможное, дабы не допустить утечек. Звонки республиканца не записывались, но некоторые его советники иногда слышали переговоры и записывали их детали. Именно эту информацию, которая, согласно закону, передается в Национальный архив США, и может заполучить команда Джозефа Байдена.