Роскомнадзор оштрафовал «Радио Свобода» за отсутствие маркировки иноагента Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роскомнадзор оштрафовал ООО «Радио свободная Европа/ Радио Свобода» и его генерального директора за отсутствие маркировки иностранного агента. Сумма штрафа составила 11 миллионов рублей. Об этом в среду, 10 октября, сообщили представители ведомства.

- За неисполнение требований закона о маркировке информации иноагентов составлено 166 протоколов. Протоколы в отношении ООО «Радио свободная Европа/ Радио Свобода» и его руководителя составлены из-за отсутствия маркировки на информационных ресурсах девяти средств массовой информации – иноагентов. Общая сумма штрафов составила за данные нарушения составила 11 миллионов рублей, - говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзор.

Отмечается, что в общей сложность мировой суд рассмотрел 40 дел, по всем вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа.

Специалисты ведомства напомнили, что по закону материалы зарубежных средств массовой информации, которые выполняют функции иностранного агента, должны распространяться на территории РФ с соответствующей маркировкой, чтобы информировать читателей о том, что они преследуют интересы других стран.