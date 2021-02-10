ФНС упростит получение статуса ИП в России Фото: Shutterstock

Федеральная налоговая служба намерена упростить процедуру получения статуса индивидуального предпринимателя на территории России, чтобы она занимала всего лишь несколько минут, как при регистрации граждан в качестве самозанятых. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил глава ведомства Даниил Егоров, во время своего выступления в Совете Федерации РФ.

- В настоящее время специалисты ФНС готовят решение, призванное упростить вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход. Это будет занимать несколько минут, - отметил он.

Напомним, что налоговый режим для самозанятых или налог на профессиональный доход позволил россиянам установить на смартфон мобильное приложение «Мой налог» и легально работать без посещения налоговых органов или отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физическими лицами составляет четыре процента, а с юрлицами – шесть процентов.