В Тюменской области расселят еще почти 1000 аварийных квартир и домов

Правление государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» одобрило заявку Тюменской области на предоставление средств на развитие федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», который входит в национальный проект «Жилье и городская среда». Напомним, в рамках данного проекта в регионах РФ расселяется жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года.

Согласно одобренной заявке на ускоренную реализацию программы переселения в 2021-2022 годов Тюменская область получит от Фонда ЖКХ 509,11 млн рублей. В порядке софинансирования регион добавит еще 2,31 млрд рублей. Эти деньги планируется направить на переселение 2 112 человек из 975 непригодных для проживания муниципальных квартир и домов общей площадью 39,1 тыс.кв.м на территории шести муниципальных образований.

На 1 января 2021 года в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Тюменской области расселено 56,08 тыс. кв. м аварийного фонда (это 38% от общего объема жилья, запланированного к расселению по программе, 3 037 граждан), из этого числа в 2020 году расселено 24,12 тыс. кв. м (1 056 граждан).

Всего в рамках программы на 2019-2023 гг. подлежит расселению 147,29 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 (378 многоквартирных домов, 3 712 жилых помещений, 8 097 граждан).

В целом реализацию федерального проекта в регионе планируется завершить в 2023 году с опережением на 1 год и 8 месяцев. Причем, в Голышмановском городском округе и Исетском районе Тюменской области расселение аварийного жилого фонда уже полностью завершено.