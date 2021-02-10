Психолог посоветовал способ, который отучит ребенка лгать

Порой дети врут неосознанно. Фото: Станислав НАДОЛИНСКИЙ

Детский и подростковый психолог Никита Карпов объяснил, почему дети лгут и как отучить ребенка от пагубной привычки.

Эксперт отметил, что у каждого ребенка в определенный период взросления появляется потребность врать – так развивается мозг.

- Первое вранье — это фантазирование. Это такие сказки, в которые ребенок сначала сам верит, а потом не верит, - говорит психолог в беседе с Пятым каналом.

Способность лукавить зарождается в четыре-пять лет, а к шести-семи годам формируется самосознание, которое позволяет не говорить то, что думаешь. В этот период вранье становится сознательным.

Но далеко не всегда дети лгут, чтобы обмануть родителей и что-то скрыть. Порой это своеобразная тренировка мозга.

Вранье в старших классах вызывает у родителей особую тревогу. И туту возникает вопрос: как отучить ребенка врать?

Это изначально неверная задача, уверен специалист, так как надо разобраться, почему ребенок хитрит и какая ему от этого выгода. Часто у подростков это выгодная стратегия, чтобы избежать какого-то дела или чтобы его не наказали за хулиганство

- А если сказать правду, то родители не сдерживаются и начинают его ругать. В таком случае пропадает доверие и ложь становится выгодна. Так что прежде, чем ругать за вранье, нужно разобраться в его причинах и постараться, чтобы ситуация «правды» для ребенка или подростка стала выгоднее, чем ситуация «неправды», - заключил Карпов.

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