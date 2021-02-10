Аналитик назвал справедливый курс рубля к доллару при нынешних ценах на нефть

Аналитик рассказал, сколько должен стоить рубль сегодня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 12 февраля, Банк России огласит свое решение по ключевой ставке. Доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук отметил, что этот показатель, скорее всего, останется на том же уровне, а значит, рубль продолжит укрепляться.

Финансист объяснил, что на сохранение ключевой ставки указывает сразу несколько факторов.

«Первый - сохранение инфляции в России на уровне 5,2% (на основании данных Росстата). Второй - ситуация на внешних финансовых и товарных рынках улучшается на фоне ожиданий более быстрого восстановления мировой экономики в связи с начавшейся массовой вакцинацией», - цитирует аналитика «Российская газета».

Валерий Корнейчук добавил, что нефть, достигшая уровня 60 долларов за баррель, в среднесрочной перспективе будет стоить 61-62 доллара за баррель. По мнению эксперта, если бы не бюджетное правило при таком уровне цен на нефть курс рубля мог бы подняться до 60 рублей за доллар.

В текущих же условиях, до конца февраля рубль будет сохраняться на уровне выше 70 рублей за доллар, считает эксперт.

«Вслед за дорожающей нефтью укрепился и рубль. В феврале мы ожидаем рост курса национальной валюты до уровня 73-74 рублей за доллар», - отметил Корнейчук.

Напомним, утром на открытии торгов Московской биржи доллар опустился до уровня 73,87 рубля, передает «Свободная пресса».