В Тюменской области более 9 тысяч многодетных семей получили земельные участки

По данным на 1 февраля 2021 года, в Тюменской области земельными участками обеспечены почти 70 % многодетных семей, принятых на учёт. С 2011 года очередь сократилась на 9 247 семей: 9 075 семьям предоставлены земельные участки, 172 семьям — целевая выплата вместо земельного участка.

Из 26 муниципалитетов региона в лидерах по предоставлению участков значатся Тюмень — 3 066 участков общей площадью более 2,6 млн квадратных метров, Тюменский район — 1 223 участка (более 1 млн квадратных метров), Заводоуковский район — 700 участков (около 657 тыс. «квадратов») и Ялуторовск — 495 участков (почти 110 тыс. квадратных метров).

Напомним, многодетные семьи имеют право получить бесплатно земельный участок (или выплату вместо него) при одновременном соблюдении нескольких важных условий. Так, на момент подачи заявления в семье должно быть трое и более детей не старше 18 лет, а вся семья — проживать по месту жительства. При этом оба родителя (а в семье с одним родителем — только этот родитель) должны проживать в Тюменской области не менее 5 лет. В этот срок также включается и проживание в Ханты-Мансийском или Ямало-Ненецком автономных округах.

Также многодетная семья обязательно должна состоять на учёте как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Решение об отнесении семьи к этой категории принимает орган местного самоуправления.