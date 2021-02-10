Госдума ввела тюремные сроки до 10 лет за пропаганду наркотиков в сети Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская Государственная дума приняла в окончательном чтении закон об уголовном наказании за склонение в интернете к употреблению наркотиков. За пропаганду наркотиков в сети закон предусматривает тюремный срок до десяти лет, а если это повлекло смерть нескольких людей – от 12 до 15 лет.

Закон дополняет вторую часть статьи 230 российского Уголовного кодекса, которая устанавливает наказание за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ, признаком преступления «с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая сеть интернет».

Помимо тюремных сроков до десяти лет за пропаганду Госдума ввела повышенную ответственность за склонение к употреблению наркотиков, повлекшую по неосторожности смерть двух или более человек. Наказание за такое преступления теперь предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет.