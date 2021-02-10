Захарова рассказала о роли Запада в подготовке незаконных акций в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова отметила влияние Запада на незаконные акции оппозиции в России. Он указала на сходство технологий организации заявленной на февраль акции сторонников Навального с подобными акциями оппозиции в других государствах.

- Там не фонарики, там цветочки бывают, ленточки. Мы не только видим, как это организуется, но и точно знаем. Здесь нечего скрывать и придумывать. Здесь видно: классическая, по тем самым методичкам, идет работа, - подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Мария Захарова заявила, что резкое изменение тактики сторонников Алексея Навального при организации несанкционированных акций в городах России произошло после встречи с представителями стран НАТО, которая была организована на базе польского постпредства при Европейском союзе.