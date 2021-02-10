Эпидемиолог: к лету 70% россиян будут иметь иммунитет к COVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

Замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов в ходе круглого стола в Мосгордуме спрогнозировал, когда у большинства россиян сформируется иммунитет к коронавирусу.

По оценкам эксперта, благодаря вакцинации уже в середине лета 2021 года можно ожидать наличие защитной реакции у 70% россиян. Примерно к этому времени должна быть завершена основная часть вакцинации.

- Что позволит достигнуть указанного порога иммунной прослойки, - цитирует слова эпидемиолога «Известия».

Массовая вакцинация стартовала в России в январе. Прививку от COVID-19 может сделать каждый желающий. В городах работают передвижные мобильные пункты вакцинации.

А 5 февраля глава Минздрава России Михаил Мурашко резюмировал, что COVID-19 стал отступать. Число заболевших, которые находятся под наблюдением врачей, сократилось на треть.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко тоже согласна, что писки, связанные с распространением коронавирусной инфекции существенно сократятся уже к лету. При этом она отметила, что россияне будут иметь приоритет в вопросе вакцинации «Спутник V». При этом в мире растет спрос на российскую вакцину, сообщает ФАН.