Госдума увеличила штрафы за нарушения на митингах в России Фото: Иван Макеев

Российская Государственная дума в среду, 10 октября, в основном чтении приняла закона о повышении штрафов за нарушения на митингах или других публичных акциях в России.

В соответствии с документом, повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей силовиков участником или организатором акции влечет штраф в размере от десяти до двадцати тысячи рублей, арест на 30 суток или обязательные работы. Для юридических лиц штрафы по данной статье доходят до 200 тысяч рублей. До этого штрафы для россиян составляли пять тысяч рублей, а для юрлиц – до 100 тысяч.

Закон также повышает штрафы за неповиновение полиции, военнослужащим, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или Росгвардии. Размер штрафа за однократное такое нарушение составит для граждан два-четыре тысячи, может быть наложен административный арест на срок до 15 дней.

За финансирование митинга вопреки запретам - штраф от 10 до 20 тысяч рублей или до 50 часов обязательных работ для граждан, штраф от 70 до 200 тысяч для должностных лиц.