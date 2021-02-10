«Единая Россия» ограничит монополизм аптечных сетей

10 февраля Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект «Единой России» о регулировании рынка лекарств, который вводит ограничения для аптечных сетей. Также документ устанавливает порядок, согласно которому продавец будет обязан информировать граждан о наличии более доступных аналогов лекарственных средств. Эти нормы сделают лекарства доступнее для людей, сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

По словам парламентария, сейчас на лекарственном рынке господствуют аптечные сети – самым крупным из них принадлежит 36% рынка. Маркетинговые акции аптечных сетей заставляют фармацевтические компании тратить те средства, которые можно было бы потратить на производство новых препаратов и удешевление имеющихся. Кроме того, в отдаленных населенных пунктах нет аптек, потому что бизнесмены считают это нерентабельным.

«Рынок значительно монополизирован, и это позволяет его участникам ставить себя в привилегированное положение по отношению и к покупателям, и к отечественным производителям лекарств», — сказал Андрей Исаев.

Среди новых мер — аптечная сеть не должна занимать более 20% процентов рынка в городах федерального значения, муниципальных районах и городских округах. Кроме того, бонусы от фармпроизводителей за продвижение товара не должны будут превышать 5% от цены лекарств. Отдельно вводится реестр аптечных работников — фармацевтов и провизоров, а также появляются передвижные аптечные пункты, которые будут доставлять лекарства в отдаленные деревни и села.

«Мы готовы обсудить и подготовить изменения ко второму чтению, которые обеспечат интересы всех участников рынка. В работе над документом примут участие и пациенты, и аптечные сети, и ассоциации малых аптек, и представители Правительства — в первую очередь, Минздрава и Минпромторга. Мы готовы выработать компромисс, который будет выгоден нашим гражданам и обеспечит их вне зависимости от места проживания доступными, качественными лекарствами», — резюмировал Андрей Исаев.