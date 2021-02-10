Кинокритики объяснили, почему фильм Кончаловского достоин премии «Оскар»

Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского вошел в шорт-лист «Оскара» Фото: кадр из фильма

Шансы на «Оскар» у российского фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» (2020), безусловно, есть. Такое мнение выразил кинокритик Роман Григорьев. При этом эксперт добавил, что конкуренты у отечественной картины очень серьезные.

«Конечно, шансы есть... У нашего фильма серьезные конкуренты. Если он пройдет, это будет, конечно, просто чудо. Дело в том, что это довольно серьезная историческая картина, то есть это практически восстановление реальных событий давно минувших лет», — цитирует Григорьева RT.

Кинообозреватель Егор Москвитин также выразил мнение, что российский фильм достоин главной кинопремии.

«Во-первых, это кино с понятной и большой фестивальной судьбой. Оно участвовало в конкурсе в Венеции. Во-вторых, это кино о противостоянии общества и власти. Эта тема актуальна не только для нас, но и для Европы и Америки. В-третьих, это кино заслуженного мастера», — цитирует кинокритика телеканал «360».

Напомним, ранее стало известно, что фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» включен в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».