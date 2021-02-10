Около 2,2 миллиона россиян привились вакциной «Спутник V» Фото: Мария ЛЕНЦ

Примерно 2,2 миллиона жителей России привились первым компонентом российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», оба компонента препарата получили 1,7 миллиона граждан. Об это в среду, 10 октября, сообщил замглавы центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

- Мы можем отметить хороший уровень безопасности вакцины, - отметил он во время выступления в рамках круглого стола «Вакцинация от COVID-19 - эффективный барьер вызовам пандемии».

Денис Логунов отметил, что, по оптимистическому сценарию, до середины лета 2021 года в России быть проведена основная часть вакцинации, и 70% населения получат иммунитет к коронавирусу. По пессимистичному сценарию, это произойдет к началу осени.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что, в соответствии с прогнозами, связанные с коронавирусом риски к лету текущего года существенно снизятся или исчезнут совсем.