Александр Гинцбург сообщил, что противопоказаний для аллергиков у «Спутник V» нет

В Центре Гамалеи рассказали, можно ли делать прививку аллергикам Фото: Валентина ВАГАНОВА

Люди, страдающие от каких-либо аллергических реакций, могут делать прививку от коронавируса. Противопоказаний для этого нет. Однако вакцинация не должна проходить в период обострения аллергии. Об этом сообщил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если аллергик не находится в стадии обострения, то, безусловно, его надо вакцинировать, и здесь нет никаких противопоказаний. При этом если у вас, допустим, аллергия на домашнюю пыль, то после вакцинации в течение некоторого времени и до вакцинации надо избегать контакта, чтобы не было приступа», - цитирует эксперта «Российская газета».

При этом сама вакцина «Спутник V» имеет ряд противопоказаний. В инструкции указано, что препарат нельзя использовать при «гиперчувствительности к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе».

Напомним, ранее в центре Гамалеи спрогнозировали, что большая часть населения пройдет вакцинацию к середине лета, а значит, именно к этому времени удастся остановить эпидемиологический процесс, передает RT.