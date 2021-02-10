Эколог перечислил опасные места для установки роутера в квартире Фото: Анастасия Осипова

Устанавливать роутеры для раздачи wi-fi в квартирах следует исключительно в нежилых комнатах, чтобы избежать последствий от воздействия электромагнитного излучения. Об этом сообщил глава лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

По словам эксперта, сертифицированные роутеры по правилам недолжны представлять угрозу для человека, однако определенное влияние они все же оказывают. По этой причине не следует размещать это оборудование на своем рабочем месте.

- Люди утверждают, что им нужно хорошее соединение, поэтому ставят роутер на стол. При этом излучение это устройство формирует в радиусе трех метров. Оно будет постоянно оказывать влияние на человека, - сказал эколог в интервью радио Sputnik.

По этой же причине нельзя ставить роутер рядом со спальным местом, особенно у изголовья кровати. В такой ситуации повышенное воздействие будет оказано на человека, особенно на его головной мозг, предупредил руководитель лаборатории.

Антон Ястребцев посоветовал размещать роутеры для раздачи wi-fi в коридоре или любом другом нежилом помещении.