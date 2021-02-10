Британский принц Чарльз с женой сделали прививки от коронавируса Фото: REUTERS

Наследник престола Великобритании принц Уэльский Чарльз и его жена герцогиня Корнуоллская Камилла привились от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 10 февраля, сообщили представители канцелярии 72-летнего сына королевы Великобритании.

- Принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская получили первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении.

Не уточняется, когда именно и где членам королевской семьи ввели прививку, также пока что неизвестно, какую из двух применяемых на территории Британии вакцин от коронавируса они получили.

Напомним, в начале января этого года королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип были привиты от коронавирусной инфекции. Чарльзу с женой пришлось ждать своей очереди, поскольку в королевстве в приоритетном порядке вакцинировали только медиков и людей старше 80 лет.