Путин: ни один рубль для развития здравоохранения не должен уйти на другие цели Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поручил эффективно использовать средства, выделенные для модернизации первичного звена здравоохранения в государстве. Об этом глава государства заявил в среду, 10 октября, на совещании с членами правительства России.

- Выделенные на развитие первичного звена здравоохранения в РФ деньги должны использоваться эффективно, чтобы ни рубля не ушло на другие цели, - подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил, что в 2021 году в России предполагается выделить на развитие первичного звена здравоохранения 90 миллиардов рублей, а в целом за пять лет - 550 миллиардов рублей.

Как сообщал сайт kp.ru, президент сегодня также поручил кабинету министров и регионам быстро и внимательно изучить вопрос зарплат работников социальной сферы. Владимир Путин отметил, некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам бюджетников для отчетности.