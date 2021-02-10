Губернатор Василий Орлов: «В июле жители Благовещенска и гости города смогут прогуляться по новому участку набережной Амура»

Глава Приамурья Василий Орлов рассказал о реконструкции набережной реки Амур в Благовещенске. Фото: Иван МАКЕЕВ

Обновленный участок набережной реки Амур в Благовещенске откроется после реконструкции в июле 2021 года. Сейчас здесь идет ремонт двух частей протяженностью 2,4 километра от улицы Больничной до Нагорной. По словам губернатора региона Василия Орлова, работы по берегоукреплению и благоустройству завершатся к лету, и гости и жители города смогут гулять по новому отрезку набережной.

- Берегоукрепление этого участка набережной реки Амур началось несколько лет назад, - сообщил глава Приамурья Василий Орлов. - Работы вела другая подрядная организация и выполнила их только на 30 процентов. Сейчас строительство двух участков поделено на этапы. Первая часть должна быть готова к июлю 2021 года. За это время рабочие завершат гидротехнические сооружения, построят сети связи, наружного освещения и ливневой канализации, проведут благоустройство, и жители Благовещенска и гости города смогут прогуляться по новому участку набережной от Больничной до переулка Пограничный.

Сейчас рабочие заканчивают обустройство первого яруса гидротехнического сооружения. Набережную укрепляют, чтобы защитить берег от весеннего половодья. Затем начнется монтаж монолитных железобетонных стен и лестниц. Между переулком Пограничным и улицей Нагорной обустроят вторую намывную территорию площадью 25 гектаров. Полностью завершить работы по берегоукреплению планируют к 2024 году. Проект реализуется при поддержке Минвостокразвития за счет регионального и федерального бюджетов по плану социального развития центров экономического роста в рамках «Единой субсидии».

Масштабная реконструкция набережной реки Амур продолжается уже несколько лет. Один из самых перспективных проектов — так называемая «Золотая миля», благодаря которой в столице Примурья построят зону делового, общественного и коммерческого назначения, культурно-досуговую зону отдыха, зону трансграничной канатной дороги. Одной из пяти зон «Золотой мили» станет центральная площадь Благовещенска. В ноябре для жителей города был открыт уже отремонтированный участок в районе площади Ленина и сквера имени Мухина: здесь появилась новая гранитная плитка вместо обычной тротуарной, построены пешеходные дорожки, обновлено освещение.

- Проект берегоукрепления и реконструкции набережной реки Амур имеет общий мультипликативный эффект порядка 40 млрд. рублей, включая часть на «Золотой миле» и комплексные проекты застройки на прилегающих к набережной реки Зея территориях, - ранее рассказал губернатор Василий Орлов.