Депутат Владимир Гутенев поддержал идею запуска в России программы «Образовательный туризм»

В Госдуме оценили идею разработать федеральную программу «Образовательный туризм» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Госдуме положительно отнеслись к идее запуска в России федеральной программы «Образовательный туризм». Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев отметил, что в последние годы в мире как раз наблюдается интерес к российскому образованию.

«Я думаю, что это очень хорошее предложение. Оно укладывается в тот тренд, который мы видим последние годы, — это увеличение интереса к российскому образованию», — цитирует депутата RT.

При этом Гутенев добавил, что для привлечения интереса к программе особые условия должны распространяться не только на абитуриентов.

«Необходимо распространить преференции и на сопровождающих их лиц, причём не всегда это будут родители. Надо продумать, в том числе и с нормативной точки зрения, возможности опекунов с российской стороны осуществлять функции по комфортному посещению России для таких обзорных ознакомительных туров будущих российских абитуриентов», — добавил депутат.

Напомним, ранее ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил разработать в России федеральный проект, направленный на популяризацию России за рубежом и на привлечение иностранных учащихся, передает телеканал «360».