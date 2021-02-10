Транзит газа в Калининград через Литву восстановлен Фото: Михаил ФРОЛОВ

Газотранспортная система в Калининградской области перешла в штатный режим работы после возобновления транзита голубого топлива через Белоруссию и Литву. Калининград переключился на трубопроводный газ, сообщил в среду, 10 февраля, в ходе беседы с журналистами зампредседателя регионального правительства Александр Рольбинов.

Напомним, вчера транзит газа в Калининград через Белоруссию и Литву был приостановлен по просьбе «Газпрома». Во время приостановки транзита потребителей обеспечивали энергоносителем из местного подземного хранилища. Сегодня литовский оператор Amber Grid сообщил о возобновлении транзита топлива.

- Этим утром газотранспортная система, после успешно проведенных мероприятий, перешла в штатный режим работы с переключением на трубопроводный газ, - отметил Александр Рольбинов.

Сообщается, что на работу от трубопровода перешли все потребители региона, включая объекты энергетики. По информации областных властей, остановка транзита на потребителях в регионе никак не отразилась.