Киев "разрешил" НАТО использовать воздушное пространство Крыма. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство Крыма для своих целей.

Говорится о воздушном пространстве над Симферопольском районом, которое НАТО может использовать для транспортировки войск, оборудования и грузов, завил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий в среду во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патрик Тернер, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что Киев работает над расширением сотрудничества с НАТО в Черном море.

Так, ранее 29 января, посольство США на Украине сообщило, что эсминцы ВМС США Портер и Дональд Кук провели операцию в Черном море.

В свою очередь Россия оценила "щедрый жест" Киева. Сенатор Владимир Джабаров предположил, что Украина поставила цель развязать конфликт между РФ и НАТО. Но отметил, что само предложение открыть полеты для НАТО в Крымском регионе идея утопическая. Он усомнился в том, что Североатлантический альянс рискнет своими силами ради Украины.

Напомним, в 2014 году Верховная рада Украины отказалась от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.