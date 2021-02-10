ЦБ в 2020 году выявил 1500 нелегальных финансовых организаций

821 компания занималась предположительно нелегальным кредитованием. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях в среду на брифинге сообщил, что Центробанк в 2020 году выявил порядка 1,5 тыс. организаций с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке, среди них 821 компания занималась предположительно нелегальным кредитованием.

«По итогам 2020 года в рамках направления работы по противодействию нелегальной деятельности Банк России установил порядка 1,5 тыс. организаций, которые действовали на финансовом рынке нелегально. Конкретно — это 1549 таких субъектов», — передает его слова ТАСС.

Глава департамента пояснил, что по направлению «черных кредиторов» была выявлена 821 организация на рынке микрокредитования, 395 субъектов с признаками нелегальных форекс-дилеров и 222 — с признаками финансовых пирамид.

Основная деятельность мошенничества происходит в онлайн-пространстве.

Напомним, ранее МВД РФ объявило тендер на создание сервиса, который поможет выявлять мошенников через установленное на смартфоне приложение. Ведомство планирует потратить на это 63 миллиона рублей. Однако специалисты предупредили, что с появлением приложения личные контакты пользователей могут оказаться в открытом доступе.