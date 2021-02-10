Врач рассказал, как сократить потребление крепкого алкоголя в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич назвал способ, который поможет сократить потребление алкоголя в России. Дело вовсе не в запретах, а в популяризации здорового образа жизни.

Депутат уверен, что любые запреты приведут к обратному эффекту. Если повысить цены на алкоголь в магазинах, то начнет процветать самогоноварение. Качество такого спиртного никто не будет контролировать и проблем может возникнуть еще больше.

- Ограничения должны быть обдуманными. Нужно принимать не только запретительные меры, но и иные. В частности, делать спорт более доступным, побуждать людей вести здоровый образ жизни, - отмечает депутат в разговоре с ФАН.

Если же продавать крепкий алкоголь только в отдельно стоящих магазинах, то это повысит его цену. Нужно будет потратиться на открытие торговой точки и, как следствие, затраты окупит потребитель.

- При таком варианте мы снова возвращаемся к кустарному производству спиртного, качество которого никто не гарантирует, - заключил врач-психиатр.

Ранее врач-иммунолог объяснил, можно ли употреблять алкоголь после прививки от коронавируса. А еще ответил, можно ли вакцинироваться пожилым людям, пишет газета "Известия".