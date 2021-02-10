Юлия Навальная улетела из России в Германию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Супруга российского блогера и оппозиционера Юлия Навальная улетела из московского аэропорта "Домодедово" рейсом во Франкфурт-на-Майне. Об этом в среду сообщил источник агентства Интерфакс.

Напомним, Алексей Навальный ранее вернулся в Россию с женой Юлией после продолжительного лечения и реабилитации в Германии. По приезду блогер был арестован, а впоследствии и осужден по делу о растрате крупной суммы компании "Ив Роше". Суд приговорил Навального к 3,5 годам лишения свободы, но учел год домашнего ареста, который оппозиционер провел раннее. Таким образом Навальный будет отбывать в колонии общего режима 2 года 8 месяцев.

В момент объявления приговора мужу, Юлия Навальная расплакалась в зале суда. В свою очередь Алексей Навальный показал в знак любви супруге сердце.