В Москве госпитализирована вдова актера Евгения Леонова Фото: Архив "КП"

В Москве экстренно госпитализирована вдова известного актера Евгения Леонова. У 85-летней Ванды Стойловой резко упало давление, и прибывшие на вызов медики доставили ее в дежурную больницу.

Пока о состоянии именитой пациентки не сообщается. По предварительным данным, она находится без сознания.

Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние Стойловой, сообщает Пятый канал.

Последние годы Ванда старалась не контактировать с прессой, редко появлялась в телешоу.

С Евгением Леоновым она познакомилась в Свердловске. Актеру был 31 год, она на 9 лет моложе. Он приехал на гастроли и после репетиции встретил на улицу ее. Нежное чувство зародилось почти сразу, через год Ванда стала женой Евгения Леонова.

В июне 1950 года у них родился сын Андрей. Это единственный ребенок, который появился у пары.