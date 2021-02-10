Умерла мама главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа: он не смог приехать на похороны из-за коронавируса

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. Фото: REUTERS

В семье главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа произошла трагедия. В возрасте 81 года ушла из жизни мать известного немецкого специалиста Элизабет Клопп. Из-за антикоронавирусных ограничений тренер не смог прилететь на похороны своей матери. И в первую очередь - ограничение на вьезд в Германию из-за "британского" штамма коронаивруса.

- То, что я не могу присутствовать на похоронах, связано с ужасными временами. Как только позволят обстоятельства, мы проведем поминовение, - сказал Юрген Клопп в интервью Schwarzwaelder Bote.

Напомним, что Юрген Клопп тренирует "Ливерпуль" с 2015 года. За это время он смог с командой выиграл чемпионат Англии, Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Немец сделал "Ливерпуль" лучшим в Англии спустя 30 лет после последней победы в АПЛ. В нынешнем сезоне после 23 туров команда Клоппа с 40 очками находится на 4 месте. В лидерах - "Манчестер Сити" (50).