Адвокат Юлии Навальной опроверг информацию о ее вылете в Германию. Фото: Иван МАКЕЕВ

Адвокат Юлии Навальной опроверг сведения о ее вылете в Германию.

"У меня нет такой информации", - сказала Светлана Давыдова агентству ТАСС.

Адвокат осужденного по делу "Ив Роше" Алексея Навального Вадим Кобзев также сообщил ТАСС, что не в курсе отъезда жены его подзащитного за пределы РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о вылете Юлии Навальной из Домодедово во Франкфурт-на-Майне.

Напомним, что Алексея Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Но суд принял во внимание год домашнего ареста оппозиционера. Таким образом Навальный будет прибывать в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.