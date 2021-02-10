В 2020 году россияне рефинансировали рекордное число ипотечных кредитов Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2020 году россияне рефинансировали рекордный объем ипотечный кредитов. Всего было перекредитовано 234 тысячи кредитов, сумма выданных займов составила порядка 600 млрд рублей.

По сравнению с 2019 годом показатель вырос более чем в два раза – до 13,7%. Такие данные приводит аналитический центр ДОМ.РФ.

Как только ставки по жилищным кредитам снизились, за счет ипотеки с господдержкой, россияне поспешили перезаключить ранее выданные договора.

По данным ЦБ, средневзвешенная процентная ставка по ипотеке снизилась c 9% в декабре 2019 года до 7,36% в декабре 2020 года.

Помимо плюсов в виде экономии, у ситуации есть и свои минусы.

- Возникает риск перегрева рынка из-а бума рефинансирования ипотеки. В последнее время существенно выросла доля кредитов, платеж по которым забирает до 80% доходов заемщиков. Нельзя исключать кредитный «пузырь», то есть, ситуация, при которой многие заемщики не смогут исполнять свои обязательства, - говорит в беседе с «Известиями» Ирина Данилина, советник первого заместителя председателя комитета Госдумы по финансовому рынку.

Рекорды ставит не только 2020 год, но и 2021-й. За январь уже выдано 96 тысяч ипотечных займов на сумму 265 млрд рублей. Это рекордный показатель для первого месяца года, сообщает RT.