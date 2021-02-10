Россия погасила перед Белоруссией все компенсации за «грязную нефть». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что российская сторона выполнила обязательства по выплате компенсации Минску за попадание в белорусский трубопровод грязной нефти в апреле 2019 года. Он отметил, что как только Россия услышала запрос белорусской стороны, то сразу же выполнила все обязательства, связанные с поставками нефти в ушедшем году.

"Это в полной мере касается и обязательств по выплатам за так называемую грязную нефть», — сказал посол России в интервью РИА Новости.

Дмитрий Мезенцев отметил, что в декабре прошлого года между российской и белорусской сторонами были утверждены и подписаны все необходимые соглашения по поставкам нефти .

В феврале 2020 года зампред «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что обе стороны подписали протокол о компенсации издержек по вопросу поставок грязной нефти.