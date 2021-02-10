Ученые из Аргентины научили робота-сомелье определять происхождение вина Фото: Shutterstock

Ученые из Аргентины научили робота-сомелье определять происхождение вина. Теперь машина умеет анализировать химический состав напитка. И на основе этого определяет регион его происхождения. Правда точность результатов пока невелика - робот дает верный ответ только в 53% случаев.

В ходе исследований ученый также пришли к выводу о том, что химический состав может различаться даже в одинаковых сортах вина. На это, кроме прочего, влияют особенности почвы, температуры и влажности, пишет Scientific Reports.

Ранее эксперты назвали оптимальную дозу вина, которую могут употреблять мужчины и женщины в день. Так, девушкам рекомендуется выпивать не больше 150 миллилитров, мужчинам - 250 миллилитров. При этом, оптимальная доза может разниться в зависимости от телосложения и веса человека.