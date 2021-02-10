Михаил Ефремов пробудет в московском СИЗО два месяца

Михаил Ефремов пробудет в московском СИЗО пять месяцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заслуженный артист России Михаил Ефремов проведет в московском СИЗО-5 "Водник" около двух месяцев.

"Я видел Ефремова в "Воднике", встретил в коридоре и поздоровался. Насколько я понял, актер пробудет в изоляторе около двух месяцев, а основная цель его этапирования в Москву из колонии - участие в следственных действиях по делу о лжесвидетелях", - сказал ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи, посетивший актера в изоляторе.

Он также подтвердил, что артист подал кассацию на решение по собственному делу.

Хуруджи отметил, что актер сильно измотан судебными процессами.

"Ощущение, что ему настолько все это уже поднадоело. Ведь дело о лжесвидетелях - этого не его борьба, однако из-за него его сюда выдернули из места, к которому он более-менее привык", - сказал Хуруджи.

Напомним, что Михаил Ефремов признан виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве. Его джип вылетел на встречную полосу и врезался в фургон курьера Сергея Захарова, который поздним вечером 8 июня возвращался домой после работы. В результате ДТП житель Рязани скончался в НИИ Склифосовского в этот же день.

Суд приговорил Ефремова к 7,5 годам колонии общего режима.

20 ноября 2020 года МВД России сообщило о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые ранее дали в суде по делу Ефремова ложные показания. По данным следствия они все были подговорены адвокатом артиста Эльманом Пашаевым.