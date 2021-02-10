Форум, посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, состоится в Городце

11 февраля в Городце состоится форум, посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Он откроет цикл тематических мероприятий, которые будут проходить в Городецком районе в течение 2021 года.

На форуме состоится презентация проектов, посвященных 800-летию Александра Невского. Основной целью этих мероприятий станет содействие формированию духовно-нравственных ценностей, патриотизма, гражданственности и национального самосознания подрастающего поколения на примере Александра Невского, ощущение сопричастности с великим прошлым своей Родины.

Гостями форума станут депутаты Государственной Думы, представители органов законодательной и исполнительной власти различного уровня. Будут организованы телемосты и видеообращения из городов, связанных с именем Александра Невского, – Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Владимира, Суздаля, Пскова и Переславля-Залесского.

Также участники форума пройдут торжественным шествием по улицам музейного квартала до памятника Александру Невскому, чтобы отдать дань памяти великому князю и возложить цветы к постаменту.

Мероприятие будет освещаться в режиме реального времени. Для всех желающих онлайн-трансляция доступна по ссылке: http://youtu.be/7hJhmoQgWiE.

Кроме того, к открытию форума в социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Александр Невский и Городец. Живая связь в веках» для публикации информации о мероприятиях, приуроченных к 800-летию великого князя: https://vk.com/nevsky_gorodets.

Как заявлял ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в 2021 году регион ждут сразу два масштабных события. «Это 800-летие Нижнего Новгорода и 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. В подготовку к этим двум датам вовлечены не только нижегородцы, но и наши партнеры. Готовим ряд событий, связанных с историческими аспектами, хотим подчеркнуть ту роль, которую Нижний Новгород сыграл в развитии всей страны», – подчеркнул Глеб Никитин.