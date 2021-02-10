Глава МИД ФРГ предупредил о последствиях отказа от «Северного потока- 2". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД ФРГ Хайко Маас выступая в бундестаге предупредил о геостратегических последствиях отказа от "Северного потока 2" для отношений между Европой и РФ. Он пояснил, что такое мнение европейские страны могут иметь, но тогда они должны быть готовы и к ослаблению влияния Европы на Россию.

"Я готов вести эту дискуссию, с удовольствием поговорю о других проектах импорта энергоносителей. Есть страны, которые требуют от нас прекращения строительства в то время, как они сами... увеличивают импорт нефти из России", - сказал он.

Напомним, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что для ФРГ важно строительство газопровода. Она также подчеркнула, что проект не сделает Германию зависимой от России. Ранее Меркель уверенно заявляла, что Еврокомиссия не собирается препятствовать завершению проекта.

Напомним, что газопровод "Северный поток-2" подразумевает строительство двух нитей газопровода. Их общая протяженность составит более 2,5 тысяч километров.