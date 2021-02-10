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Общество

Путин рассказал об отказе Франции в сотрудничестве по делу Алексея Навального

Германия тоже отказалась от предложения президента России
Анастасия РЫШКОВА
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Путин рассказал об отказе Макрона сотрудничать по делу Навального

Путин рассказал об отказе Макрона сотрудничать по делу Навального

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ раскрыл подробности телефонного разговора с французским президентом Эммануэлем Макроном об инциденте с Алексеем Навальным.

Путин отметил, что сразу же предложил помощь в изучении изъятых после инцидента образцов. Также он заявил Макрону о готовности российских специалистов приехать в Европу и принять участие совместно с зарубежными коллегами в изучении взятых образцов на предмет наличия в них "Новичка".

Путин добавил, что если бы ученые нашли "хоть что-то", то в России завели бы уголовное дело.

Путин предложил и другой вариант. Президент России заявил о возможности исследовать образцы на российской территории. Но от такого предложения Макрон отказался.

В результате, по словам президента, российская сторона при готовности сотрудничать так и не получила ответы на свои запросы ни от Франции, ни от Германии.