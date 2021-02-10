За неделю овощи в России подорожали на 1,9%

Росстат рассказал о росте цен на овощи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России продолжают расти цены на овощи. На минувшей неделе картофель подорожал на 2,2%, свежая белокочанная капуста - на 0,9%. Кроме того, выросли цены на репчатый лук, морковь, яблоки, помидоры и огурцы. Такие данные приводит Росстат.

В среднем со 2 по 8 февраля стоимость овощей увеличилась на 1,9%. Неделей ранее рост составлял 1,6%.

Также повысились цены на маргарин и вермишель — на 1,0%, на мясо кур и макаронные изделия — на 0,8%.

Ранее Росстат отметил рост цен на бензин. В некоторых регионах, в том числе на Чукотке и в Магаданской области, топливо подорожало сразу на несколько рублей. Как прогнозируют в Минэнерго, в среднем по году цена на бензин будет меняться в рамках общей инфляции. То есть рост не превысит 4 – 5%. Этому будет способствовать специальный демпфирующий механизм.