Ольга Бузова заявила о желании исполнить гимн России на Параде Победы

Бузова заявила о желании исполнить гимн России на Параде Победы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками еще одной своей сокровенной мечтой. Так, теледива пожелала исполнить государственный Гимн России на одном из важнейших мероприятий страны. Бузова отметила, что это мог бы стать День Победы Чемпионат мира или Олимпиада.

"Пусть в этой мечте будет все самое заветное из чего складывается любовь к Родине", - написала в своем Instagram Бузова.

Она поддержала наших спортсменов, которым из-за санкций приходится выходить под белым флагом. Она призвала подписчиков без стеснения испытывать чувство патриотизма.

Бузова отметила, что за последние 20 лет Россия окрепла и стала независимой и самодостаточной страной. Она предложила вопреки всему происходящему вокруг поддерживать друг друга. В заключении Ольга призналась в любви своим поклонникам.